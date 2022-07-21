Губернатор Приморья объяснил задержку в уборке селя, из-за которого скончался ребенок

Сошедший сель в Тимофеевке. Фото: пресс-служба краевого правительства

Трагедия, случившаяся в Приморье в ночь на 17 июля, взбудоражила край. Из-за сели, сошедшего у сопки Ключевая на жилые дома, скончался ребенок и пострадала женщина. Стихия уничтожила два частных дома. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, пока вести расчистку местности нельзя – еще есть опасность. Нужно дождаться, чтобы масса грязи и камней просохла. На месте с инспекцией побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко в четверг, 21 июля.

Как добавили специалисты, не исключен и второй сход селевого потока в случае новых дождей, как доказывают съемки с квадрокоптера. Иными словами, пока что необходимо вести другие работы: оборудовать водоотводные канавы, завезти грунт, а также восстановить размытый проезд к селу.

– Сель как живой, как будто дышит, – цитирует пресс-служба слова местных жителей.

Специалисты расчищают проезд к селу. Фото: пресс-служба краевого правительства

На место направлены спасатели для помощи. Первостепенно бригады уберут мусор и попилят деревья. Губернатор подчеркнул, что полное восстановление пострадавшей инфраструктуры населенных пунктов может занять несколько месяцев. Поддержку в этом окажет краевой бюджет. Кроме необходимых выплат жителей обеспечат сельхозпродукцией по себестоимости.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», в муниципалитеты после шторма возвращается электроснабжение. Ряд дорог освободили от воды и грязи, однако проезд остается трудным в Фурманово, Михайловке, на дороге Моряк-Рыболов. В Ольгинский городской округ, который больше всех пострадал из-за дождя, доставили газовые плиты, баллоны, муку, хлеб и пенсии.

Пострадавшим от наводнения доступен специальный чат. Оставить обращение можно по ссылке. Хронология трагедии, произошедшей в Тимофеевке 17 июля, в отдельном материале «КП-Владивосток».

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