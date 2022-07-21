«Ростелеком» запустил интернет на скорости 250 Мбит/с в Находке

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предлагает жителям Находки подключить интернет на скорости до 250 Мбит/с. Жители могут подключить только интернет или пакет с интерактивным ТВ Wink. Предложение доступно клиентам, проживающим в более чем 270 домах с оптической сетью по ряду улиц*.

Оптическая сеть гарантирует стабильную передачу данных и позволяет подключить одновременно несколько цифровых услуг. Например, можно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом».

–В Находке число наших клиентов постоянно растет. Во многом это связано с тем, что мы модернизируем инфраструктуру и оперативно предлагаем абонентам тарифы с большими скоростями. Скоростной интернет позволяет клиентам подключать одновременно несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, устройства видеонаблюдения и другие гаджеты, требующие доступа в Сеть, без потери качества связи, – отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Тарифный план «Мой дом Город Fast 250» включает безлимитный интернет на скорости 250 Мбит/с и онлайн-кинотеатр Wink (на 180 дней). Его стоимость составит 650 рублей в месяц.

В тарифе «Мой дом+ТВ Город Fast 250» клиентам доступен безлимитный интернет на скорости 250 Мбит/с, интерактивное ТВ (170 ТВ-каналов) и онлайн-кинотеатр Wink (на 180 дней) за 790 рублей в месяц.

Также клиенты получают в подарок антивирус на один месяц.

*Тарифы доступны жителям домов, расположенных на улицах 25 лет Октября, Арсеньева, Бокситогорская, бульвар Энтузиастов, Верхне-морская, Владивостокская, Гагарина, Гончарова, Горького, Добролюбова, Заводская, Кольцевая, Комсомольская, Ленинградская, Ленинская, Лермонтова, Луначарского, Малиновского, Маяковского, Михайловская, Мичурина, Молодежная, Нахимовская, Находкинский проспект, Озерный бульвар, Омская, Парковая, Пирогова, Пограничная, Постышева, Почтовый переулок, Пржевальского, Приморский бульвар, проспект Мира, Пугачева, Рыбацкая, Северная, Седова, Советская, Спортивная, Тимирязева, Фрунзе, Чернышевского, Черняховского, Чехова, Юбилейная.

Wink – цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги.

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Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.