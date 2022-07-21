Выяснилось, кто «отрезал» три села в Приморье от большой земли

На участке уже ведут работы. Фото: Примавтодор

Три небольших населенных пункта – Горное, Хвищанка и Большие ключи – оказались отрезаны от цивилизации. Связи с «большой землей» почти 250 жителей разорвал большегруз. Лесовоз, перевозящий бревна, прокатился по мосту через реку Малая Березовка (близ села Крыловка). Переправа, уже давно нуждающаяся в капитальном ремонте, рухнула в ночь на четверг, 21 июля. В краевом минтрансе подтвердили, что вину на себя взяла организация, по заказу которой фура везла бревна и щебень в село Ницинское.

Фото: Примавтодор

– Лесоперерабатывающая компания, чья техника послужила причиной обвала двух пролетов мостового сооружения, взяла на себя ответственность по восстановлению транспортного сообщения, – сообщили в Примавтодоре.

В администрации Кировского района подчеркнули, что оборудуют пешеходный переход к ночи 21 июля. Его ширина составит полтора метра, подчеркнули в минтрансе. Виновник, ООО «Лесозаводская ЛПК», возведет объезд из бревен и скального грунта в течение двух-трех суток до воскресенья. Организовано дежурство машин, возвели временные знаки движения. Мост, как писала «КП-Владивосток», отремонтируют в ближайшие дни, но вот попадет ли он в список объектов первостепенной реконструкции – пока неясно.

В то же время 245 жителей, среди которых 10 детей, не смогут вызвать скорую помощь. Проехать можно через Чугуевский район, но там нужно будет добираться по лесной дороге почти 90 километров – легковые машины не осилят. Власти снабдят жителей водой и продуктами питания.

Напомним, что для оперативной связи с жителями, пострадавшими от наводнения, в Приморье открыт специальный чат. Ранее «КП» рассказывала о последствиях трагедии в селе Тимофеевка, где сошел сель на частные дома. Перед уборкой камней и грязи нужно дождаться, пока масса высохнет.

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