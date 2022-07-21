R'n'b, танцы робота, эквилибристика: чему могут научиться владивостокцы за спортивную неделю

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Спортивный фестиваль «Спорт у моря» пройдет во Владивостоке с 30 июля по 7 августа в рамках международных спортивных игр «Дети Азии – 2022». Жителей и гостей приморской столицы приглашают поучаствовать в состязаниях, посмотреть кино под открытым небом и увидеть соревнованиях молодых спортсменов и танцоров. «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию делится программой фестиваля.

Фестиваль откроется 30 июля во Дворце спорта «Юность» в 11:00. Со своими номерами выступят бойцы айкидо, кекусинкай, ушу, кендо, федерации чирлидинга, художественной и спортивной гимнастики, слеклайна – эквилибристики. Сразу после все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису, настольному хоккею, аэрохоккею, настольному футболу. На протяжении всего дня будут работать интерактивные площадки, и выступать музыкальные коллективы Владивостока. Мероприятие закончится в 18:00.

31 июля на площадке возле торгового центра «Калина Молл» пройдет турнир по уличным видам танцев. Лучшие танцоры Дальнего Востока будут соревноваться в баттлах по брейкдансу, хип-хопу, локингу, хаусу, r'n'b, фанку, танцу робота. Начало в 12:00.

1, 4, 5, 6 августа в амфитеатре на Спортивной набережной покажут спортивные фильмы: «Движение вверх», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Тренер», «Легенда №17». Также зрителей познакомят с видео-дневниками спортивных игр «Дети Азии», фиксирующих все основные моменты соревнований.

2 августа на Фокина, 1 на баскетбольной арене с 10:00 до 21:00 состоится турнир Владивостока по баскетболу. В программе - стритбол среди любительских команд, баскетбольное фристайл-шоу, баскетбольные интерактивы. 3 августа в 15:00 на набережной Цесаревича пройдет Кубок по велогонкам и беговелогонкам.

7 августа проведут торжественное закрытие фестиваля на Спортивной набережной.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Более трех тысяч спортсменов из разных стран в возрасте от 13 до 16 лет поучаствуют в соревнованиях. Всего планируется разыграть 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

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