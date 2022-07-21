Очевидцы: в патрульную машину ДПС в Приморье врезались два самосвала сразу

Фото: Telegram-канал Dps_vl

Выяснились детали ДТП, произошедшего в Приморье в четверг, 21 июля. Как сообщили очевидцы в социальной сети, водитель патрульной машины замедлил движение, чтобы повернуть, но маневр стал неожиданностью для рулевого самосвала. Итог – «сплющенный с обеих сторон» полицейский автомобиль вблизи села Петровка (Большекаменский городской округ). Подробности – в материале «КП».

Водитель большегруза не ожидал, что патрульная машина сбавит скорость, из-за чего не успел затормозить и влетел в заднюю часть авто на полном ходу. Мощный удар отбросил легковушку на встречную, а там ее поджидал летевший на высокой скорости второй самосвал. Так пострадала и передняя часть машины.

К счастью, обошлось без пострадавших. В пресс-службе ГИБДД Приморья инцидент для «КП-Владивосток» все еще не прокомментировали. Как писала редакция, кадры аварии разлетелись по соцсетям.

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