Погода в Приморье вновь не порадует жителей солнцем

Температура воздуха в крае поднимется до +28°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 22 июля, в Приморье ожидаются кратковременные дожди, на некоторые районы обрушатся ливни с грозами. Ветер умеренный южных направлений. Воздух в крае прогреется до +17…+28°C.

Во Владивостоке облачно, ожидается морось, которая ослабеет в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров покажут до +20…+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня пойдет кратковременный дождь, начнется гроза. Ветер слабый до умеренного. Воздух в городе прогреется до +23…+25°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Столбики термометров покажут +22...+24°C.

Напомним, что последний месяц лета, по информации синоптиков, ожидается дождливым.

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