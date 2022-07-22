Россети ФСК ЕЭС модернизируют силовое оборудование крупнейшей узловой подстанции Дальнего Востока

Фото: пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

«Россети ФСК ЕЭС» начала замену высоковольтных трансформаторных вводов на подстанции 500 кВ «Хабаровская» – одном из главных центров питания региона, участвующем в выдаче мощности каскада Бурейских ГЭС. Работы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В результате повысится надежность транзита электроэнергии потребителям Хабаровского края и Приморья с общим населением более 3,1 миллиона человек.

Автотрансформаторы являются силовым подстанционным оборудованием, предназначенным для преобразования уровня напряжения в сети. Замена вводов автотрансформаторов мощностью 501 МВА каждый на подстанции «Хабаровская» ведется поэтапно.

Высоковольтные вводы являются частью автотрансформатора. По ним электрический ток поступает от линий электропередачи на силовое оборудование. Своевременная замена высоковольтных вводов снижает риск повреждения подстанционного оборудования и возникновения аварийных ситуаций в сети.

Подстанция 500 кВ «Хабаровская» мощностью 1002 МВА является узловым сетевым объектом, обеспечивающим перетоки электрической энергии от генерирующих станций Амурской области в Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморье.

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