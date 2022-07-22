Их тут тьма: опасная живность по неизвестной причине захватила автомобиль приморца

Тематическая иллюстрация. Архив КП. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Рой пчел жадно облепил зеркало заднего вида – к транспорту не подойти, да и не сильно хочется. Произошло это событие 20 июля на парковке жилого дома. В комментариях, где опубликован пост, гадают, что могло привлечь полосатых.

– Есть тут пчеловоды? Кто знает, как можно рою помочь? Облепили соседскую машину... Не хотелось бы что бы погибли, – поинтересовался автор фото в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

Приморцы до сих пор продолжают комментировать публикацию и давать различные советы о том, как убрать пчел: «Машину на них оформляйте уже, ничего не поделаешь»; «Надо пчеловода вызвать срочно. Рой потерялся. У нас такое на даче было. Пчелок собрал»; «Потерялась матка, пчелы роятся. Зато кусаться не должны».

По информации открытых источников, насекомые могли себя так повести, потому что сейчас у них период отделения от старого семейства. Новые матки уже готовы создавать другие жилища – рой покинул дом и последовал за ней. Возможна и другая причина – матку что-то привлекло в авто, например, сладкое. В этом случае рой также оказался послушным и отправился за ней.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о подобном случае. Поведение пчел ничем не отличалось. На Адмирала Горшкова, 44, насекомые так же облепили зеркало и дверь автомобиля, напугав владельца. Предполагалось, что пчелы налетели на авто после дождя.

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