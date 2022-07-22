Полицейские-взяточники в Приморье заключены под стражу

Суд арестовал взяточников на два месяца. Архив КП. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье заключены под стражу сотрудники ГИБДД Уссурийска – как ранее писала «КП - Владивосток», их поймали на взятке. Суд принял ходатайство городского прокурора и вынес решение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Как считают следователи, в июле 2022 года фигуранты согласились взять деньги у водителя. Мужчина предложил 20 тысяч, чтобы уйти сухим из воды. Он врезался в дерево из-за ДТП и предложил замять дело. Патрульные согласись умолчать об инциденте, но вскоре поняли, что взяткодатель был под прикрытием и действовал в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

– С учетом позиции прокурора Уссурийский районный суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, – сообщили в ведомстве.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», серьезный приговор вынесли замначальнику ОП №2 УМВД РФ по Владивостоку. Экс-полицейский присвоил себе почти 4 миллиона рублей.

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