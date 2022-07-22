В Приморье спрос на технологическое присоединение вырос в 2 раза

Поселок Соловей Ключ. Фото: АО «ДРСК»

За первое полугодие 2022 года в Приморские электрически сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) поступило 7 619 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в 2021 году в филиале было зарегистрировано 8 244 заявки, и это стало абсолютным рекордом за всю оперативную деятельность приморского филиала ДРСК. В этом году, учитывая показатель первых шести месяцев, этот объем будет значительно превышен.

Стоит отметить, что подавляющее число заявок на техприсоединение поступает от жителей южных территорий Приморья – это Надеждинский, Шкотовский и Хасанский муниципальные районы, Владивостокский и Артемовский городские округа. При этом более 3 000 заявок (почти 45% от общего числа) поступили в филиал для присоединения объектов на территории Надеждинского района электрических сетей. В этом муниципалитете уже несколько лет подряд активно идет индивидуальное жилищное строительство и электрификация дачных обществ.

На 1 июля 2022 года в Приморских электрических сетях подключено 1 826 заявителя с присоединенной мощностью 74 745 кВт. В этом году энергетики обеспечили возможность подключения таких объектов, как фермерский комплекс на территории ТОР «Михайловский»; угольный морской терминал «Порт Вера» в Шкотовском районе; жилые дома в поселке Трудовое СЗ «Солнечная долина Владивостока»; первая очередь микрорайона Пятый и жилые дома в микрорайоне Солнечный в Большом Камне; мусоросортировочный комплекс с элементами брикетирования в селе Глазовка Лесозаводского района; объекты уличного освещения, базовые станции сотовой связи, жилые и дачные дома жителей края.

В приморском филиале ДРСК отмечают, что значительный рост заявок на технологическое присоединение в этом году в первую очередь обусловлен внесением изменений в постановление правительства РФ от 09.10.2021 № 1711 в «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств», дающее право владельцу дачного участка самостоятельно подавать заявку в сетевую организацию. Ранее это приходилось делать через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, и уже оно обращалось в сетевую организацию.

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