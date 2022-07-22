Краевые власти огласили размер выплат пострадавшим от наводнений в Приморье

Дорожники и спасатели разбираются с последствиями стихии. Фото: АО «Примавтодор»

Из-за ливневых дождей в Приморье, прошедших в середине июля 2022 года, пострадали тысячи жителей. Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной политики, местные могут рассчитывать на четыре вида выплат в зависимости от ущерба.

Материальная помощь в размере 10 тысяч рублей доступна в течение месяца после введения режима ЧС (единовременная выплата). За финансовой помощью в размере 50-100 тысяч рублей можно обратиться в течение полугода, эта мера доступна жителям, которые утратили имущество. Размер выплаты установит комиссия. Отметим, что компенсации приморцам предлагают в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы».

Единовременное пособие в случае гибели члена семьи из ЧС составляет 1 миллион рублей, в случае причинения тяжкого вреда здоровью – от 200 до 400 тысяч. Обратиться можно в течение года со дня введения режима ЧС. К сожалению, уже достоверно известно как минимум об одном трагическом случае. В селе Тимофеевка из-за сошедшего селя скончался ребенок. Спасатели нашли тело.

Заявления жители могут подать через Госуслуги или обратившись в МФЦ. При себе иметь паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении, банковские реквизиты. На каждого пострадавшего заполняется отдельное заявление. Памятка доступна на сайте правительства Приморья. Напомним, для связи властей с пострадавшими от наводнения создан чат-бот.

Как писала «КП», непогода атаковала край с 14 по 17 июля. Межрегиональный режим ЧС ввели в Тернейском, Ольгинском, Чугуевском, Лазовском мунокругах, в Дальнегорске и Уссурийске, в Михайловском, Партизанском и Хасанском районах. Выпало более трехмесячной нормы осадков. Ольгинский округ пострадал больше всего. Там обрушился мост, грязевой сель сошел на дома, а сами жители сравнивали муниципалитет с Венецией. Власти делают все, чтобы ликвидировать последствия.

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