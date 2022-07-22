Жесть: вот что обнаружил приморец в лесу под Артемом

Мусорная поляна расположилась вдоль проселки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огромную свалку в черте города Артема встретил местный житель на пути за грибами. Очевидец уточнил, что несанкционированная гора мусора находится перед поворотом на бухту Муравьиную в районе съезда на мыс Черепаха.

Мусорная поляна расположилась вдоль проселки. Участок размеров примерно в 30 метров, так сказать, усеян строительными отходами, покрышками, линолеумом и другими предметами разного рода. Что характерно – залежи постепенно начинают скатываться на дорогу.

– Просто нет слов. Вот это вот все в лесу. Просто чушки какие-то ездят специально сюда, – выразил глубокие сожаления приморец.

Своё негодование высказали и подписчики социальной сети, в которой появился ролик: «Там эта помойку не первый год и только растёт», «Чушки». Некоторые высказались с довольно радикальным предложением: «На кол сажать надо. Может, тогда неповадно будет».

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