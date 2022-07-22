Приехали 10 гроссмейстеров: юные дальневосточники посоревновались в древнейшей логической игре в столице Приморья

Участвовали дети от 6 до 12 лет. Фото: Данил ОТРОШЕНКО

Во Владивостоке 20 июля в кинотеатре «Океан» было много детей, но атмосфера была тихой – велись напряженные интеллектуальные баталии. Прошел шахматный турнир, в котором участвовали 99 детей. Юные дальневосточники, приехавшие из разных регионов, сыграли в шведские шахматы, поучаствовали в викторине, посмотрели презентацию настольной игры «Фатум». В конце мероприятия победителям показали фильм «Жертвуя пешкой» – об интеллектуальном сражении мастодонтов шахмат Бориса Спасского и Бобби Фишера. В фестивале участвовали 42 команды по 2 ребенка в каждой. Помимо детей от 6 до 12 лет приходили гости и игроки постарше, а также родители с младенцами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конь на B3

Хоть наборов для шахмат было всего на 7 групп, участники терпеливо ждали своей очереди. Ребята называли команды интересно и забавно – например, «Коготь бобра» или «Тяночки». По итогам первого тура в полуфинал прошло только 10 команд. В команде «Когтя» было двое ребят – Тимофей и Слава 9 и 11 лет из Хабаровска. «КП» пообщалась с ребятами, вышедшими в финал.

– Мой внук уже 4 года занимается шахматами, а Слава – 5 лет. Они впервые участвуют в «шведках», раньше играли на ДФО, в школе, на «Пирсе Дальнего Востока», – рассказала бабушка одного из участников Алла Стрельцова.

Увы, но «Коготь бобра» проиграли команде «Chessnokovы» со счетом 1:2. Дети не расстроились – они весело провели время и рады были участвовать. Кстати, их оппоненты – шестилетний Вова и его девятилетняя сестра Аня – пришли на турнир в фирменных футболках. Корреспондент решил побеседовать с родителями юных интеллектуалов

– Аня уже второй год занимается шахматами, а Вова уже год, недавно взял 3-й юношеский разряд. Не чемпионы, конечно, но мама очень рада их увлечению. Аня недавно вернулась со Всесоюзных соревнований в Сочи «Белая ладья», играла за команду из Приморья, –рассказал нам их дедушка Александр Щербин.

Как оказалось, любовь к шахматам внуки переняли от дедушки – он часто играл в школьных турнирах и даже был чемпионом. Ученики уже превзошли учителя – Александр Андреевич раньше мог обыгрывать их обоих, теперь только Вову. Семья Чесноковых очень гордится своими детьми, мама даже сделала для них фирменные футболки. По-английски слово «шахматы» читается как «Chess», от сюда и родилось название команды.

К слову. В разговоре выяснилось, что Александр Андреевич Щербин учился в Дальневосточном государственном университете на одном потоке вместе с будущим главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. По его словам, бабушка Чесноковых Ани и Вовы - Щербина Любовь Александровна была старостой в группе студента-журналиста Сунгоркина. Как тесен мир!

Кто выиграл?

Перед финалом, на сцене объявили результаты состязания с гроссмейстером из Ростова-на-Дону Виталием Кисилевым. Мужчина обыграл 14 участников во время одновременной игры, но восьмилетний Дамир Верхотуров смог выйти с ним в ничью. Мальчик был награжден билетами на фильм «Жертвуя пешкой».

Памятные призы. Фото: Данил ОТРОШЕНКО

– За последние два года фестиваль сильно вырос. В прошлом году к нам приехало 4 гроссмейстера, в этом их уже 10. Сегодня у нас рекорд по шведским шахматам – 42 команды, хоть это больше развлекательный жанр, но дети его любят, – прокомментировал президент шахматной федерации Владивостока Андрей Степанов.

В финале прошли три команды: третье место заняли Chessnokovы, второе – Чемпионы и победителями стали «Тяночки», так двое парней 12 лет решили назвать свою команду. Призеры были награждены сертификатами и билетами в кино.

На фестивале так же была викторина, блиц игра в шахматы, турнир по японской настольной игре Сеги, презентация обучающей интеллектуальной-спортивной игры «Фатум». В 19:30 победителям показали фильм «Жертвуя пешкой».

– Все больше родителей понимают, что достояние России ни нефть и ни газ – а мозги и интеллект, – лаконично закончил вечер Андрей Степанов.

Об организаторах

Для Владивостока шахматы – особая игра, ее здесь любят, родом отсюда и гроссмейстер этого спорта – Александр Зайцев. Ежегодно 20 июля, в международный день шахмат, проходит турнир по этой игре в рамках фестиваля «Город у моря». Это уже 18-е по счету мероприятие.

– Этот год был первым, когда мы стали пытаться играть в кинотеатрах. В данном случае это «Океан». В нашей ситуации кинотеатры страдают из-за отсутствия большего наплыва клиентов, – рассказал «КП» главный судья Михаил Бирюков.

– Это чисто развлекательное мероприятие, мы стараемся проводить его каждый год. Детям очень нравятся эти шахматы – в свой ход можно поставить срубленную напарником фигуру. Это добавляет интереса и азарта, – прокомментировал Андрей Степанов, президент шахматной федерации Владивостока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.