Число желающих поступить в Тихоокеанский Медицинский побило прошлогодний рекорд

В этом году ТГМУ готов принять на бюджетные места на 40% больше студентов, чем в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тихоокеанском государственном медицинском университете с начала приемной кампании 2022 года принято больше 4200 заявлений от абитуриентов. Это на 200 заявлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приморский и Камчатский края, Сахалинская и Магаданская области – основные регионы, откуда едут абитуриенты во Владивосток. Об этом рассказали в приемной комиссии ТГМУ.

– Дефицита абитуриентов в ТГМУ не было никогда. В последние годы конкурс в наш университет ежегодно растет. Сейчас он составляет, в среднем, 6 человек на одно бюджетное место. На отдельные факультеты конкурс гораздо выше. Так, например, на специальность «Стоматология» конкурс составляет 8 человек на место, – рассказала представитель приемной комиссии Галина Красножон.

Ректор ТГМУ Валентин Шуматов отметил, что увеличение целевого набора скажется на притоке будущих выпускников в государственное здравоохранение.

В этом году ТГМУ готов принять на бюджетные места на 40% больше студентов, чем в предыдущие годы. Это свыше 500 абитуриентов, подавших документы в вуз после 11 класса, еще больше 200 человек могут бесплатно поступить в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, последний день подачи документов – 25 июля, поэтому стоит поторопиться.

В марте 2019 года правительство РФ утвердило механизм финансовой ответственности «целевиков» за невыполнение условий договора. По договору, молодой специалист обязан после выпуска отработать не меньше трех лет в конкретном лечебном учреждении. В случае отказа он должен возместить заказчику (администрации города или больнице) расходы, связанные с предоставлением мер поддержки, например, выплату дополнительной стипендии. А государству в лице вуза – стоимость обучения. В сегодняшних ценах год обучения по специальности «Лечебное дело» стоит в ТГМУ 230 тыс. руб.

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