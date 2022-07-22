Еще по 16 адресам во Владивостоке отремонтируют лестницы

В столице Приморья ремонтируют лестницы. Фото: управление туризма и городской среды администрации Владивостока.

В столице Приморья продолжается благоустройство и реконструкция многих объектов. Один из важных вопросов, волнующих многих горожан – ремонт лестниц. Часть конструкций пришла в негодность, поэтому в разных районах города подрядчики по заказу мэрии устанавливают новые лестничные марши и ограждения.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас специалисты трудятся на Нерчинской, здесь в ремонте нуждались две довольно протяженные лестницы. Возле дома №54 работы уже завершились, а рядом с Нерчинской, 56, ремонт идет с опережением сроков.

В ближайшее время модернизация лестниц начнется еще по 16 адресам в разных районах города.

– Ремонт пройдет на Черняховского, 21, Связи, 1, Терешковой, 5а, Чапаева, 26, Некрасовской, 76, Некрасовской, 50, Жигура, 16, Уткинской, 3, Тигровой, 22, Стрельникова, 6а, Толстого, 50, проспекте 100-летия Владивостока, 39 и Океанском проспекте, 48а. Кроме того, будут отремонтированы три лестницы в районе остановки общественного транспорта «Фабрика Заря», – рассказали сотрудники управления туризма и городской среды.

Помимо этого в планах облагородить лестницы на Суханова, 8, и проспекте 100-летия Владивостока, 147. В этом году уже отремонтировали конструкции на Толстого, 44, в районе улицы Верхнепортовой, 2, Партизанского проспекта, 2, и Океанского проспекта, 87.

Отметим, что специалисты городской администрации и подрядчики проводят комплексный ремонт на 30 улицах Владивостока, еще больше 100 участков восстановят локально.Также продолжается благоустройство придомовых территорий. При этом модернизация общественных пространств ведутся сразу по двум программам: «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока», что позволяет существенно ускорить создание комфортной городской среды для местных жителей.

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