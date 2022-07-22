Клубы едкого черного дыма окутали один из районов Владивостока

На место выехали сотрудники МЧС. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

22 июля во Владивостоке над городом взмыли клубы едкого черного дыма. Эту картину видно с разных точек города. Очевидцы сообщают, что все случилось в районе Чуркина на улице Вилкова, 20. В местных пабликах уже появились фотографии с места происшествия, по предварительной информации загорелась обшивка труб над гаражами.

Наш корреспондент связался с пресс-службой МЧС по приморскому краю. В ведомстве подтвердили возгорание, бригада уже выехала на место. В скором времени нам сообщат все подробности инцидента.

- На данный момент пожар ликвидирован на площади около 100 кв.м. Сгорело пять гаражей и обшивка теплотрассы. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Фотография с места происшествия. Фото: t.me/dpscontrol_public Фото: из соцсетей

Напомним, что этим летом «Комсомолка» писала о пожаре, который случился в одном из детских садов Уссурийска. Из здания эвакуировали 115 детей. Очаг открытого огня устранили сами сотрудники. Задымление устранили оперативно прибывшие пожарные. Оказывается, выгорела проводка на площади в 0,2 квадратных метра.

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