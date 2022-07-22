Район вздогнул от хлопков: компания парней радикально «разобралась» с неугодным им мужчиной в Приморье

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Newsbox24.Tv

Полиция устанавливает обстоятельства случая, произошедшего в Уссурийске. В сети активно обсуждают видео, на которым компания парней на двух машинах приехала в жилой двор. Команда вышла из авто и накинула на мужчину, отпинали его у всех на глазах. Жители слышали выстрелы. В полиции подтвердили, что сотрудники органов выехали на место и нашли гильзы от патронов травматического действия, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе краевого управления МВД.

О произошедшем сообщили 17-летняя девушка. Она рассказала полиции, что видела, как неизвестные отпинали мужчину в жилом дворе и скрылись. На место вместе с оперативно-следственной группой прибыла скорая медицинская помощь. Пострадавший выжил, но его состояние неизвестно. Гильзы изъяты.

Стоит отметить, на кадрах можно разглядеть девушку в желтой футболке – вероятно, именно она сообщила правоохранительным органам о ситуации. Пока неясно, замешана ли она в истории или просто удачно оказалась рядом. Все обстоятельства уточняются, полиция разыскивает подозреваемых. Жители Приморья, в свою очередь, вспомнили о наследии лихих 90-х в комментариях. Произошедшее сравнили с бандитской разборкой.

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