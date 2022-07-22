Жителей Владивостока приглашают на предпремьерный показ сериала о постапокалиптичном мире «Наследие»

Кадр из сериала. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Жители Владивостока первыми смогут увидеть премьеру нового сериала «Наследие» от онлайн-кинотеатра PREMIER в кинотеатре «Океан».

Сериал «Наследие» – научная фантастика о постапокалиптичном мире, в котором новое поколение людей устанавливает свои правила. Когда генетическое разнообразие стало минимальным, а человечество оказалось на грани вымирания, стартовала программа «Наследие», призванная восполнить популяцию. Группа ученых провела в криогенном сне сто лет, чтобы в будущем разморозить здоровые эмбрионы. Однако ученые и представить не могли, каким окажется первое поколение новых людей и последняя надежда человечества.

В главных ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева, Татьяна Меженцева, Алексей Онежен, Катерина Ковальчук, Евгений Шварц, Святослав Королев, Константин Белошапка, Полина Крикунова, Федор Гамалея, Анар Халилов, Давид Ниамеди и другие.

Показ премьерных эпизодов нового сериала пройдет 26 июля в 19:00 в кинотеатре «Океан» (Набережная, 3). Билеты на премьеру можно приобрести на сайте кинотеатра.

Сериал «Наследие» – научная фантастика о постапокалиптичном мире. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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