Волнительно для всей России: Владивосток начал подготовку ко Дню Военно-морского флота

Для города-порта это один из важнейших праздников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со дня основания Военно-Морского флота прошло уже 326 лет. Ежегодно Днем ВМФ объявляют последнее воскресенье июля, в 2022 году на этот день выпадает 31 июля. На набережных Санкт-Петербурга, Владивостока, Кронштадта, Североморска, Балтийска и Севастополя соберутся россияне, чтобы посмотреть морской парад, остальные смогут насладиться величием Русского флота по федеральным каналам. В пресс-службе ВМФ поделились программой.

В Санкт-Петербурге уже четвертый день проходит подготовка к празднику. Владивосток не отстает, формирование парадного строя началось еще 18 июля, в столицу Приморья прибыло большинство кораблей, которые пройдут по волнам в День Военно-Морского флота.

В 10:00 по местному времени в бухте Золотой Рог начнется морской парад из 6 боевых кораблей, а на борту фрегата «Маршал Шапошников» с поздравительной речью выступит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Иосифович Авакянц. Там же для жителей и гостей города свою концертную программу «Флоту России – Слава!» представит Ансамбль «Песни и пляски».

С 11:00 до 19:00 на набережной Цесаревича с борта самоходного плавучего крана «СПК-44150», на светодиодном экране, установленном в 50 метрах от берега, покажут тематические фильмы о флоте.

В 19:00 артисты Военного оркестра во главе с капитаном 3 ранга Ильей Сергеевым выступят со своей программой в формате дефиле.

В 20:00 начнется основная концертная программа с выступлениями творческого коллектива упомянутого ранее. Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота порадуют зрителей со специальной плывучей сцены.

В 22:00 в честь Дня Военно-Морского флота состоится праздничный салют.

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