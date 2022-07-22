Легендарная опера «Борис Годунов» при участии Ильдара Абдразакова дважды прозвучит на Приморской сцене

Ильдар Абдразаков в образе Бориса Годунова. Фото: Alain Hanel

4 и 6 августа в рамках VII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», Владивосток, на Приморской сцене Мариинского театра состоятся показы знаменитой оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Всемирно известный бас Ильдар Абдразаков впервые выступит на Фестивале в одной из своих коронных партий – Бориса Годунова. Вместе со звездой на сцену Большого зала выйдут солисты Мариинского театра: Станислав Трофимов, Сергей Семишкур, Евгений Акимов, Андрей Серов, Михаил Колелишвилли, а также солисты Приморской сцены Вячеслав Васильев, Лаура Бустаманте. Руководить Симфоническим оркестром Мариинского театра будет сам маэстро Валерий Гергиев.

Во Владивостоке будет представлена первая редакция оперы, написанная композитором в 1869 году. Мусоргский по-своему подошел к воплощению литературного первоисточника – трагедии Пушкина: драматургия оперы направлена на раскрытие трагического образа царя Бориса Годунова, страдающего человека, принявшего на себя непомерный груз государственной власти. Мучимый совестью, обвиненный в преступлении, страдающий человек – таким предстает в опере Борис Годунов.

Для первого знакомства зрителей с шедевром Модеста Мусоргского будет представлена постановка, основанная на знаменитом спектакле Андрея Тарковского. Режиссером адаптации на Приморской сцене выступит Сергей Богославский. Видеопроекции к спектаклю готовит главный художник театра Петр Окунев. Ответственный концертмейстер – заслуженная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Ирина Соболева. Главные хормейстеры – Константин Рылов (Мариинский театра) и Лариса Швейковская (Приморская сцена).

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