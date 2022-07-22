В Приморье построят газонаполнительные станции для авто и новые квадратные метры

В правительстве уверены, что станции будут экономически эффективными. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье постоят сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и больше 7 тысяч квадратов жилпощади. Об этом стало известно на заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику под руководством первого вице-губернатора – председателя правительства края Веры Щербина в среду, 20 июля.

Так, в рамках первого проекта в регионе начнется строительство целой сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций уже в текущем году. Объекты появятся во Владивостоке, в том числе на острове Русский, в Артеме и Уссурийске. Планируется, что семь проектов реализуют до 2025-го. Общий объем инвестиционного притока составляет больше 1,5 миллиарда рублей.

В правительстве уверены, что станции будут экономически эффективными. В первую очередь в Приморье появится 77 новых рабочих мест, что важно – средняя зарплата составит не менее 80 тысяч рублей. Более того, с 2022 по 2036 годы общий объем налоговых отчислений от предприятия составит не меньше 2 миллиардов рублей, из которых почти полтора миллиарда – в бюджет региона.

Следующий проект касается жилой застройки в районе Голубиная падь Владивостока. Его также одобрили на совете. Общая площадь жилых помещений составит 7,5 тысяч квадратных метров. В том числе отведено место под коммерческое использование – две тысячи квадратных метров. На территории появится также парковка на 63 машино-места и детский сад на 90 детей.

– Я рада, что мы находимся в постоянном диалоге с инвесторами, идем по пути упрощения различных процедур – их действительно надо упрощать. Это особенно актуально в нынешнее время. Ведь речь идет о создании новых рабочих мест, развитии муниципалитетов. Мы рассмотрели два крайне важных вопроса – строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и жилую застройку в составе комплексного освоения территории в районе Голубиной пади Владивостока. Проект по застройке хорошо проработан инвестором. Предусмотрен детский сад, прогулочные зоны – это то, что нужно горожанам , – подчеркнула Вера Щербина.

Отметим, как рассказал министр экономического развития Приморья Андрей Блохин, по сравнению с прошлым годом выросло число обращений потенциальных инициаторов для признания инвестпроектов приоритетными. Он добавил, что бизнес сильнее заинтересован в развитии региона. Вынести собственный проект на обсуждение Инвестсовета могут предприниматели и деловые объединения.

Отметим, что в регионе продолжается реализация государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

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