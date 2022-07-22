Огонь Международных спортивных игр «Дети Азии» добрался до Михайловского района

Эстафету в Михайловке приняли 10 факелоносцев. Фото: Правительство Приморского края

Огонь VII Международных спортивных игр «Дети Азии» встретили в Михайловском районе Приморья. Местные ветераны спорта приняли эстафету, а глава муниципалитета поприветствовал кортеж хранителей пламени. Теперь пламя отправится в Хасанский район и запустит масштабное событие.

Кортеж хранителей огня «Детей Азии» встретили, как подобает, с хлебом и солью. Одним из первых, кто сопроводил делегацию, стал глава Михайловского района Владимир Архипов. Он отметил, то это грандиозное событие позволит муниципалитету почувствовать себя частичкой мирового спорта.

– У нас сегодня знаменательное событие – мы приняли эстафету огня VII Международных спортивных игр, которые пройдут в Приморье, и наш район, без сомнения, достоин участия в этом грандиозном мероприятии. Для всех нас это уникальная возможность почувствовать себя частичкой международного спорта и прикоснуться к священному огню. Символично, что старт эстафеты будет дан на современном спортивном объекте – заново отстроенном стадионе.

Эстафету в Михайловке приняли 10 факелоносцев – спортсмены, которые внесли весомый вклад в развитие районного спорта. Село стало 27-й точкой на карте маршрута, проходящего через все Приморье. Три недели назад огонь находится в Большом Камне.

Кортеж хранителей огня «Детей Азии» встретили, как подобает, с хлебом и солью. Фото: Правительство Приморского края

– Я неоднократно принимал участие в соревнованиях и спортивных мероприятиях различного уровня. Подумать не мог, что мне когда-то выпадет такая честь, как участие в эстафете огня. Горжусь, что стал факелоносцем и зажег чашу огня, ведь такое событие в нашем районе и крае проводится впервые, – рассказал спортивный ветеран Леонид Юркасов.

В конце большого события состоялось традиционное зажжение чаши огня, которая останется в Михайловке на память.

Сейчас осталось всего пять точек, куда должен попасть огонь игр. Из ближайших мест – он отправится в Славянку – административный центр Хасанского округа.

Отметим, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартуют во Владивостоке 27 июля и закончатся 8 августа. Планируется, что общая численность участников превысит отметку в 3 тысячи человек. В соревнованиях сразятся дети в возрасте 13-16 лет. Всего планируется разыграть 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Напомним, в регионе продолжается реализация госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

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