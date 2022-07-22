«В царстве эмоций логика отдыхает»: приморский врач – об опасности медицинских фейков

Массовый разброс фейков приморский врач Анжела Кабиева называет инфодемией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фейки об оспе обезьян захватили российские медиа. Среди них – причастность к инфекции Билла Гейтса и обвинения в заболевании вакцин от COVID-19. Вера в фейки на медицинскую тему может привести к инфодемии и, как следствие – отказу от лечения, панике и другим опасным последствиям. Об этом предупредила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края, главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.

Аналитику слухов по оспе обезьян в интернете провели специалисты российского проекта «Лапша». Главными источниками дезинформации по этой теме в российских соцсетях и СМИ стали западные и европейские медиа.

Массовый разброс фейков приморский врач Анжела Кабиева называет инфодемией, сравнивая распространение дезинформации с передачей между людьми инфекционного заболевания.

– Ложную информацию о заболеваниях я считаю вредительством чистой воды. Это провокация. Есть пандемия инфекционных заболеваний, а есть инфодемия. Это вредоносная информация, распространяющаяся с невероятной скоростью. Ее цель – вызвать эмоциональную реакцию. Как правило, это страх, агрессия, переживания за свою жизнь или жизнь близких. Эти эмоции как инфекция передаются от одного носителя к другому, «заражая» сотни и тысячи людей. В результате информация извращается, искажая представление людей о реальности.

Одним из наиболее популярных фейков стали слухи о причастности к оспе обезьян Билла Гейтса, который осенью 2021 года заявил, что следующая после ковида пандемия может быть связана с вирусом модифицированной оспы. Не менее абсурдная информация – падение иммунитета после вакцинации от ковида и появление на теле опоясывающего лишая, который будут маскировать под обезьянью оспу.

– Если неверная информация вызывает у людей страх, беспокойство, тревогу – какие будут мыслительные процессы? Человек будет думать о том, как противостоять, избежать, уберечься. Соответственно, он будет в панике, делать нелогичные выводы и поступать так, что может нанести вред себе или близким. Там, где царствуют эмоции, логика отдыхает, – предупреждает врач.

Анжела Кабиева советует приморцам не поддаваться панике и трезво мыслить, доверяя только проверенным источникам и специалистам, не вестись на громкие заголовки и «желтые» новости.

– На самом деле отличить фейк от достоверной информации легко. Правдивая информация подается, как правило, представителями научного сообщества. Из-за этого она может выглядеть скучно, но это – логические факты и выводы, причины и следствия. Фейки же всегда захватывают эмоционально.

Напомним, «Лапша» – проект, который занимается выявлением лживой информации в сети и обучением медиа грамотности. Пользователи могут отправить в «Лапшу» подозрительную информацию, которую проверят специалисты. Запрос можно прислать через форму на сайте или чат-бот в Telegram, Viber и ВКонтакте.

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