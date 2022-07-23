Воздух в регионе прогреется до +29°C. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В субботний день, 23 июля, на территории Приморского края пройдут небольшие и умеренные дожди, а вечером в некоторых районах ожидаются ливни и грозы. Умеренный ветер дует преимущественно в южном направлении. Воздух в регионе прогреется до +29°C, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

В дальневосточной столице облачно и утром дождливо. Ветер также умеренный, столбики термометров поднимутся до +22°С. На улице влажно и душно.

В Уссурийске в течение дня может выпасть небольшое количество осадков, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха в выходной день составит +22...+24°C.

В еще одном портовом городе – Находке – тоже утром ожидается небольшой дождь, в течение дня будет облачно. Ветер слабый до умеренного, а воздух прогреется до+24°C.

Также синоптики информируют о температуре воды в ключевых акваториях приморского региона:

- Амурский залив +21°C;

- залив Находка +22°C;

- залив Посьета +22°C.

Отметим, на календаре – последняя декада июля, а значит, скоро наступит третий летний месяц. Метеорологи рассказали, к чему готовиться в августе. По словам специалистов, обстановка с регулярными дождями, скорее всего, не изменится. Количество выпавших в августе дождей окажется больше средних многолетних показателей. Полный прогноз читайте в этом материале «Комсомолки».

ПО ТЕМЕ

Погода на август 2022 года в Приморье: метеорологи рассказали, к чему готовиться жителям края

Приморские синоптики ответили, сколько осадков выпадет в августе 2022 года (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.