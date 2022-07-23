Люди вынуждены проезжать 7 километров за несколько часов. Фото: WhatsApp-группа @dpskontrol_125rus

«Продам машину в начале пробки от Фокино, куплю ближе к ее окончанию» – так шутят жители Приморья, которым не повезло оказаться в многочасовом и многокилометровом заторе в направлении Большого Камня и от него. Активное «машиностояние» начинается в районе светофоров в Фокино, а все по простой причине – ремонт дороги и реверсивное движение. В итоге с опозданием приходят и пассажирские автобусы.

Если взглянуть на Яндекс.Карты, то мы видим красные и бордовые цвета. Люди вынуждены проезжать участок в 6-7 километров за минут 40, а то и больше, порой доходит и до двух часов. В обычной ситуации этот путь занимает всего 20 минут при размеренном темпе.

Ситуация обостряется с наступлением пятницы, когда приморцы мчат на отдых в Ливадию, и воскресенье, когда все возвращаются в свои города. Как видим, суббота исключением не стала, как мы и думали. Но накануне, 22 июля, например, рейсовый автобус опоздал на целых два часа.

Конечно, есть объезд через Подъяпольск, но там и так состояние дороги из бетонных плит оставляло желать лучшего, а теперь, после прошедших дождей, и подавно. С началом ремонтных работ на прямой дороге Фокино – Большой Камень, круговой вариант стал более привлекательным, трафик – более интенсивным. Вот только не зря мы упомянули отвратительную дорогу – нередки случаи, когда водители оставляют там колеса, а то и ходовку вовсе. Но учитывая общий поток машин, люди предпочитают рискнуть.

Отметим, этот участок – не единственный, который ремонтируют на трассе Владивосток – Находка. Также в начале июля асфальт сняли в районе поселка Домашлино, сейчас там наблюдается небольшой затор.

Затор между Большим Камнем и Фокино из-за ремонтных работ. Фото: Яндекс.Карты

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