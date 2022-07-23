Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток23 июля 2022 4:36

Долгожданное дитя: в Приморье пары с бесплодием могут решить свою проблему

Приморский перинатальный центр делает ЭКО бесплатно
Майя АВЕРЬЯНОВА
Сегодня на счету перинатального центра уже 60 проведенных ЭКО.

Сегодня на счету перинатального центра уже 60 проведенных ЭКО.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморский краевой перинатальный центр приглашает пары, мечтающие о малыше, на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На это выделено 140 квот.

– С этого года наш центр оказывает полный спектр услуг, включая ЭКО. Сделать его можно бесплатно благодаря выделенным правительством Приморского края квотам. Сегодня на счету перинатального центра уже 60 проведенных ЭКО, – рассказала главный врач центра Татьяна Курлеева.

Что сделать, чтобы воспользоваться услугой?

Нужно обратиться к лечащему врачу женской консультации по месту прикрепления и сдать анализы. Специалист посмотрит результаты и даст нужное направление. Наличие полиса ОМС – обязательно. Пройти обследование и лечение можно и на базе Приморского краевого перинатального центра (Можайская, 1б).

Задать вопросы и записаться на прием для проведения ЭКО можно по телефону: 8 (423) 246-95-31.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.