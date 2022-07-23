Сегодня на счету перинатального центра уже 60 проведенных ЭКО.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Приморский краевой перинатальный центр приглашает пары, мечтающие о малыше, на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На это выделено 140 квот.
– С этого года наш центр оказывает полный спектр услуг, включая ЭКО. Сделать его можно бесплатно благодаря выделенным правительством Приморского края квотам. Сегодня на счету перинатального центра уже 60 проведенных ЭКО, – рассказала главный врач центра Татьяна Курлеева.
Что сделать, чтобы воспользоваться услугой?
Нужно обратиться к лечащему врачу женской консультации по месту прикрепления и сдать анализы. Специалист посмотрит результаты и даст нужное направление. Наличие полиса ОМС – обязательно. Пройти обследование и лечение можно и на базе Приморского краевого перинатального центра (Можайская, 1б).
Задать вопросы и записаться на прием для проведения ЭКО можно по телефону: 8 (423) 246-95-31.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.