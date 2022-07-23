Гранты, льготные кредиты и скидки: приморским ИТ-компаниям помогают в условиях санкций

Целый ряд льгот предусмотрен для «айтишников» в крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В условиях санкций в Приморье правительство поддерживает ИТ-компании, которым в этом время приходится особенно нелегко. Комплектующие для компьютеров, сама техника, да и программное обеспечение – большинство из этого списка раньше было иностранного производства. Специалистам в сфере ИТ сейчас приходится решать проблемы с логистикой, поставками и прочим. Радует то, что взамен зарубежным партнерам на выручку приходят местные.

Благодаря краевой государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, мерами поддержки воспользовались 2284 предпринимателя. Представители цифровой отрасли смогли приобрести с 50% скидкой программное обеспечение российского производства. Помимо этого для предпринимателей предусмотрены гранты и льготные кредиты.

– Российский софт пользуется спросом у бизнеса в условиях санкций. Так, приморские ИТ-компании приобрели ПО со скидкой 50% на общую сумму более 9,1 миллиона рублей, – рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Для изучения проблем ИТ-компаний и информирования о мерах поддержки, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика», в Приморье запустили отраслевой опрос. Принять участие в нем можно, перейдя по ссылке.

Кстати, помимо льготных кредитов и ипотеки, «айтишники» могут получить гранты на разработку отечественных решений, что в условиях санкционного давление крайне важно и поможет развить российскую цифровую отрасль.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.