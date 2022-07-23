На площадь Борцов Революции во Владивостоке нельзя попасть. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жителям и гостям Владивостока больше не удастся погулять на площади, побегать возле фонтана и пройтись по ярмарке выходного дня. Это плохая новость. Но есть и хорошая – это временно. Город вышел на финишную прямую в подготовке к VII Международным спортивным играм «Дети Азии» (они стартуют 27 июля), поэтому недавно в центре начали монтаж сцены. После пространство огородили забором – сейчас работники возводят трибуны для зрителей, обустраивают территорию и готовят места для состязаний.

Добавим, что на металлической ограде висят объявления:

– Уважаемые граждане! Площадь временно закрыта для посещения в связи с проведением монтажных работ. Обход через правительство.

Обход через правительство Приморского края. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» организаторы мероприятия, работы закончатся непосредственно перед началом Игр, то есть примерно 26-27 числа. Затем забор уберут. Однако при этом оранжевые ограждения останутся, будут поставлены рамки металлодетектора – для того, чтобы попасть на одну из площадок соревнований, нужно будет пройти досмотр и показать билет.

Монтажные работы завершатся 26-27 июля. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Кстати, о билетах. Их стоимость всего 50-150 рублей, цена сделана символической для того, чтобы заинтересованные могли себе позволить прийти и посмотреть на выступления спортсменов, но при этом движение зрителей было упорядочено. У каждого будет свое место, и это позволит избежать неприятных ситуаций. Купить билеты можно на сайте известного городского портала.

Добавим, что официальное открытие соревнований пройдет в четверг, 28 июля, в «Фетисов Арене».

Сцена выглядит почти готовой. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Напомним, с 30 июля по 7 августа в рамках Международных спортивных игр «Дети Азии – 2022» пройдет спортивный фестиваль «Спорт у моря». Жителей и гостей приморской столицы приглашают поучаствовать в состязаниях, посмотреть кино под открытым небом и увидеть соревнованиях молодых спортсменов и танцоров.

Также отметим, что 28 июля с 12:00 до 14:30 разные участки дорог будут перекрыты для проезда автомобилей. По улицам города пронесут огонь «Детей Азии».

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