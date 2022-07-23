Во Владивостоке потушили пожар на судне в бухте Диомид

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Во Владивостоке в пятницу, 22 июля, горело судно, пришвартованное в бухте Диомид. Детали возгорания рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Так, в 15:58 в спасательной службе раздался звонок, на том конце провода заявили – на улице Приморская горит судно, стоящее на ремонте. Когда пожарные приехали к месту происшествия, то из подсобки шел дым. Оказалось, что члены экипажа смогли самостоятельно справиться с открытым огнем. Сотрудники МЧС проверили сухогруз и потушили возгорание полностью. Всего пламя повредило десять квадратных метров.
– Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, – добавили в ведомстве.
Напомним, недавно возле берегов Японии загорелся сухогруз с российскими моряками на борту. На «Ангаре» находились почти 600 машин, которые должны были попасть во Владивосток. Пламя уничтожило автомобили.
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