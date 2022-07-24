Закон не писан: в Приморье ответить за преступление богача-лихача заставили очевидцы

Фото: Telegram-канал autogarant_vl

Субботним вечером в районе Крыгина, 78, во Владивостоке произошло ДТП. Водитель накануне, 23 июля, заехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшей оказалась девушкой, медики забрали ее на скорой, сообщили в местном паблике аварийных комиссаров.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», мужчина ехал на Mercedes. Во время аварии он потерял госномер и попытался скрыться с места, однако его задержали очевидцы. Номер остался на тротуаре, машину водитель бросил. Обнаружили мужчину в районе Крыгина, 23, и заставили дождаться сотрудников полиции. По предварительной информации, рулевой шикарного авто был пьян. Однако в ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.

Обстоятельства уточняются. Ранее «Комсомолка» писала о пожаре, произошедшем 22 июля. В бухте Диомид в дальневосточной столице загорелось судно. Пожарные незамедлительно прибыли на сухогруз. Подробности – в отдельном материале.

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