Авто «в мясо»: что случилось с женщиной во Владивостоке, которой стало плохо за рулем

Фото: Telegram-каналы svodka25, autogarant_vl

Пробкой оказалась скована одна из полос на въезде из Владивостока накануне, 23 июля. Случилась кошмарная авария: женщине стало плохо за рулем, из-за чего она врезалась в столб. Деблокировкой занимались спасатели, сообщили в социальных сетях.

Машина серьезно пострадала. По предварительной информации, женщине за рулем Honda CR-V стало плохо, потеряв контроль, она влетела в фонарный столб. Пострадавшую спасатели передали медикам, сейчас она в госпитале. Состояние удовлетворительное.

ДТП вызвало большую пробку, из-за чего машины вынуждены были перестраиваться перед мостом Второй Речки. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об инциденте на Крыгина в дальневосточной столице. Водитель «Мэрса» попытался скрыться с места ДТП после того, как сбил девушку.

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