Количество вакансий в Приморье в шесть раз превысило число безработных

Больше других востребованы рабочие. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Рынок труда в Приморском крае остается положительно стабильным, но пока что жители не горят желанием трудоустраиваться. Количество вакансий, подчеркнули в пресс-службе краевого правительства, превысило число людей без работы более чем в шесть раз.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», больше всего рабочих мест во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске. Регион предлагает несколько мер поддержки. Например, самозанятые могут получить 50 тысяч рублей для закупки оборудования. В центре занятости приморцы могут за счет денег властей пройти обучение на новую профессию или повысить квалификацию.

Кроме этого, регион стимулирует работодателей предоставлять рабочие места, например, людям с ограниченными возможностями, частично компенсируя расходы на заработную плату в течение трех месяцев, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, количество безработных снизилось почти на 40% за 2021 год. На 2022 год в дальневосточной столице на одного незанятого – до 10 рабочих мест. Больше всего востребованы сотрудники на различных агропромышленных и заводских предприятиях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.