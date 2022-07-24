Оставил записку, чтоб не искали: в Приморье дочь разыскивает отца, больного раком

Фото: предоставлено родственниками

В семье в Артеме случилось несчастье. Из дома на Ханкайской ушел 68-летний Анатолий Иванович Карцев, теперь мужчину разыскивает его дочь. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с семьей, чтобы узнать детали.

Вероятно, что на решение Анатолия Ивановича повлияла онкологическая болезнь. Мужчина оставил записку с просьбой его не искать. Как уточнила сноха пропавшего, Елена, он мог уйти из-за продолжительных мучительных болей. Возможно, решил больше не тревожить семью. Обезболивающие уже не помогают.

Рост мужчины около 176 сантиметров, худощавого телосложения. Есть растительность на лице, голова лысая, густые брови. Куда мог уйти Анатолий Иванович, сложно предположить. Телефон для связи: 89143308632. «КП» порекомендовала семье связаться с поисковой организацией «ПримПоиск». Редакция уточняет обстоятельства исчезновения.

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