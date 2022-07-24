Готовьте ведерки: тысячи жителей Приморья останутся без горячей воды на следующей неделе

Из архива КП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке и Артеме пройдут массовые отключения воды по причине плановых ремонтных работ. Без ГВС останутся тысячи жителей, сообщили в Приморском водоканале. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует список адресов.

Во Артеме с 26 июня с 8 до 22 часов воды не будет из-за работ по устранению последствий аварии водовода по адресам:

70 лет Октября;

Алтайская;

Еремича;

Ик-20; ИК-48; ИК-47.

Краснознаменная;

Ленина;

Московская;

Мухина;

пер. Сельских рабочих;

пер. Факельный;

Стрельникова;

Талалихина;

Украинская;

Харьковская;

Черноморская.

Во Владивостоке 26 июля воды не будет с 9 до 19 по улице Жигура в домах 12,13,14,16,30. С 27 июля с полуночи на сутки отключат ГВС по адресам Воропаева, 5, 5в, 9, 11, 10, 12а, 14, 14а, 18, 22, 22а, 22 стр.6, 24, 28, 41а, 41а стр.1, 41б.

28 июля воды в дальневосточной столице не будет с 9 до 19 по адресам Вострецова, 6в, 8а, 8в, 10, 10б, 10в, 12, 35а, 36, 36б, 36в, 38, 45, 47. Днепровская, 13, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 22а, 24, 25, 25д, 26, 27, 28-40в, 39-45, 51, 55, 97б. Днепровский пер., 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7. Камский пер., 7. Камская, 5, 5а, 5б, 24, 31, 33а, 35, 41-67, 71, 75, 81. Метельная, 6, 8. Неманская, 5, 6-22, 9-17, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 40, 42, 46, Рионская, 26, а также Маковского, 85, 89, 93, 95, 99, 142. Пятая, 8-16, 9, 13, 15, 17. Третья, 1, 11. Четвертая, 3, 3/1, 4к.2, 6-14л, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 11, 20-26а. Шестая, 1-9, 6-34.

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