Мотоциклист с 37-летним стажем вождения скончался в ДТП на трассе Владивосток-Хабаровск

Мотоцикл погибшего. Фото: УМВД РФ по Приморью

В Приморье от тяжелых травм скончался водитель мотоцикла Yamaha на 674 километре федеральной трассы Владивосток-Хабаровск. Медики прибыли незамедлительно, но не успели спасти 55-летнего байкера, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», у мужчины был солидный стаж вождения – 37 лет. На байк сел, вероятно, сразу после совершеннолетия. К сожалению, даже опыт не спас мотоциклиста. Как считают полицейские, мужчина превысил скорость и не совладал с транспортом, из-за чего врезался в полуприцеп MAN под управлением 45-летнего мужчины. Большегруз ехал по встречной полосе.

ГИБДД назначила проверку. Необходимо уточнить, что же все таки произошло. Как уточнили в пресс-службе, госзнаков у мотоцикла погибшего не было.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», женщина во Владивостоке врезалась в фонарь на Honda. За рулем ей стало плохо.

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