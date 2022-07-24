Завершены поиски пенсионера, ушедшего из дома из-за тяжелой болезни в Приморье

Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья пропавшего в Артеме Анатолия Карцева сообщила «КП-Владивосток», что поиски завершены. Мужчина здоров, его сын уже везет пенсионера домой. Ранее редакция сообщала, что Анатолия Иванович сам ушел из дома, чтобы не тревожить своих родственников.

Дело в тяжелой форме онкологического заболевания, которым страдает мужчина. Его мучили сильные боли, обезболивающие перестали помогать, тогда Анатолий Иванович решил уйти из дома и оставил записку о том, чтобы его не искали.

Мотивы пенсионера остались неясными, редакция не стала спрашивать личных деталей. Семья надеется, что больше Анатолий Иванович убегать не будет. Детали – в прошлом материале «Комсомольской правды».

Аналогичная история в Приморье развернулась в 2020 году. Мужчину искали семь дней и нашли живым в лесу.

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