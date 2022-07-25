Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток24 июля 2022 23:59

В реках Приморья прекратились переливы и паводки

Край ранее оказался под ударом стихии, выпало от 100 до 317 миллиметров осадков
Ростислав САХАЛИНОВ
Иллюстрация из архива.

Иллюстрация из архива.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В минГОЧС Приморья оценили паводковую ситуацию в крае как стабильную. Опасных гидрологических явлений спасатели и синоптики пока не ожидают, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в большинстве рек уровень воды падает. Продолжается подъем в нижнем течении реки Илистая, сохраняются подтопления пойм на отдельных участках рек Илистая, Комиссаровка, Уссури. Более того, на реках прогнозируются локальные подъемы до полуметра. Так или иначе, очередные дожди не принесут новых опасностей.

Напомним, что межмуниципальный режим ЧС, объявленный губернатором Олегом Кожемяко, еще действует. В границы режима входят Дальнегорский и Уссурийский ГО, Кавалеровский, Лазовский, Тернейский, Ольгинский и Чугуевский округа. Больше всех пострадал Ольгинский округ – там выпало рекордное количество осадков (317 миллиметров), в Лазовском округе и Кавалеровском – 225 и 119 миллиметров соответственно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.