В реках Приморья прекратились переливы и паводки

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В минГОЧС Приморья оценили паводковую ситуацию в крае как стабильную. Опасных гидрологических явлений спасатели и синоптики пока не ожидают, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в большинстве рек уровень воды падает. Продолжается подъем в нижнем течении реки Илистая, сохраняются подтопления пойм на отдельных участках рек Илистая, Комиссаровка, Уссури. Более того, на реках прогнозируются локальные подъемы до полуметра. Так или иначе, очередные дожди не принесут новых опасностей.

Напомним, что межмуниципальный режим ЧС, объявленный губернатором Олегом Кожемяко, еще действует. В границы режима входят Дальнегорский и Уссурийский ГО, Кавалеровский, Лазовский, Тернейский, Ольгинский и Чугуевский округа. Больше всех пострадал Ольгинский округ – там выпало рекордное количество осадков (317 миллиметров), в Лазовском округе и Кавалеровском – 225 и 119 миллиметров соответственно.

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