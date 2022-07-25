Надеждинский район принял огонь игр «Дети Азии»

Приняли огонь в селе Вольно-Надеждинское. Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Главный символ VII Международных спортивных игр «Дети Азии» оказался в Надеждинском районе в субботу, 23 июля, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чести принять огонь удостоились исполняющий обязанности главы района Денис Котренко. Он отметил, что популяризация спорта – одно из основных направления развития молодежи. Встретили хранителей огня в селе Вольно-Надеждинское.

– Игры «Дети Азии» – грандиозное мероприятие, которое объединяет и укрепляет дружбу среди детей и народов. Для меня лично это честь и гордость – оставить свой след в истории спорта. Мои родные гордятся, а когда подрастет сын, я обязательно расскажу ему, что его отец тоже стал частью истории международного события, – процитировали в пресс-службе слова члена сборной команды Приморского края по парапауэрлифтингу Александра Терехина.

Факел хранители огня пронесли по главным улицам села, а также мимо памятника-обелиска землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участвовали спортсмены, тренеры, общественные деятели в сфере развития спорта Надеждинского района.

Юная атлетка Надежда Харитонова, обладатель золотого значка ГТО, рассказала, что мероприятие стало для нее мотивацией стремиться к тому, чтобы попасть в сборную Приморья.

По традиции факелоносцы зажгли чашу огня на сцене и передали факел в дар муниципалитету. В честь этого прошла концертная программа, в которой выступили спортсмены и вокальная группа «Другая причина».

Из Надеждинского района эстафета направилась в Артемовский городской округ, который стал последней точкой в маршруте огня. Уже 24 июля огонь встретили во Владивостоке, а 28 июля факел пронесут по всем памятным местам и достопримечательностям приморской столицы. В спортивном комплексе «Фетисов Арена» состоится торжественная церемония. Продлятся игры с 27 июля по 8 августа, как писала «Комсомольская правда».

Напомним, организация такого мероприятия стала возможной благодаря реализации программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере спорта, здорового образа жизни».

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