Двоих детей в Приморье спасли из-под колес грузового поезда

Из архива КП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работники железной дороги совместно с полицейскими уберегли двоих ребят, пролезавших под вагон поезда, от опасности. Сотрудники вели совместный рейд «Безопасное детство» в Находке, когда обнаружили шалунов, решивших поиграть с вагонами. Все произошло 22 июля, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Дальнему Востоку.

Пока взрослые отвлеклись, двое 10-летних мальчишек залезли под вагон грузового состава. Чтобы подобное не повторялось, с беззаботными детьми провели профилактические беседы. Родители получили протокол об административном нарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей).

Как ранее писала «Комсомольская правда - Владивосток», Восточное МСУТ Следкома рассказало удручающую статистику. Всего за шесть месяцев 2022 года восемь детей скончались на железной дороге Дальнего Востока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.