В Приморье прибудут уникальные самолеты-амфибии

Самолет-амфибия L142. Фото: сайт разработчика, ООО «НПО АВИАТЕХ»

В Приморский край прибудут два самолета-амфибии L142 вместительностью в 3-6 пассажиров. Особенность такого воздушного судна в том, что ему не нужен аэродром, а заправлять их можно автомобильном бензином АИ-95, сообщили в авиационном предприятии «Прим Аэро».

На аэродроме Новороссия в Шкотовском районе Приморья самолеты пробудут два дня. Как стало известно «КП-Владивосток», этот транспорт может преодолеть до 2500 километров на скорости 230-250 километров в час. Длина разбега – всего 250 метров. Такие воздушные судна уже используются ведомствами МЧС и санитарными службами, а также в геологической разведке. Приземлиться можно и на сушу, и на воду.

Планируется, что в скором времени такие самолеты смогут пополнить авиапарк Приморского края, сообщил Владимир Гончаров, пилот-инструктор «Прим Аэро». Кстати, беседа с ним о том, как стать частным летчиком – в записи эфира радио «Комсомольской правды».

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