В Приморье и на Сахалине 20-40% жилых домов люди возвели сами

Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество жилых домов, возведенным непосредственно жителями Приморья и Сахалина, оценили в 20-40%, следует из доклада Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Карту по данным публикации представили в telegram-канале moneyandpolarfox.

Карта по данным ИНП РАН. Фото: Telegram-канал moneyandpolarfox

Как стало известно «КП-Владивосток», удельный вес жилых домов, построенных за свой счет и с помощью кредитов, в среднем в России составил 48,4%. На Чукотке, Магадане и Камчатке количество такого жилья составило 40-60%. На Сахалине в Приморском крае, по данным ИНП РАН, таких домов – от 20 до 40%.

В России возводят все больше индивидуального жилья. Это связано с несколькими факторами, включая недостаточный доход населения. Для застройщика, отметили в докладе, строительство индивидуальных домов невыгодно. Можно предположить, что на ситуацию влияет сельская ипотека и «дальневосточный гектар». В рамках этих мер можно получить землю для ИЖС.

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