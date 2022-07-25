Санитарная обрезка, вывоз шин и уборка: специалисты СГТ наводят порядок во Владивостоке

С помощью спецтехники и вручную специалисты моют тротуары, остановки и леерное ограждение. Фото: Максим Долбнин, МБУ «Содержание городских территорий».

Снег, дождь, непогода – не повод прекращать уборку и благоустройство на улицах, скорее даже наоборот, городские службы трудятся в это время в усиленном режиме. Ежедневно во Владивостоке работают бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а с наступлением тепла к ним также присоединились коллеги из компании «Зеленый Владивосток».

Круг обязанностей у дорожных служб обширный: помывка остановок, тротуаров, бордюрного камня и леерных ограждений, очистка стен от уродливых граффити и назойливой незаконной рекламы. Еще одним больным вопросом для города стали стихийные свалки автопокрышек, которые особенно сильно разрастаются в межсезонье, когда автомобилисты массово меняют резину. Дорожники ежедневно вывозят отработанные шины с косогоров, обочин и других мест. Также специалисты убирают вдоль дорог наносы грунта, которые образовались после прошедших дождей. Часть работ в городе ведется в круглосуточном режиме.

Отработанные шины, выкинутые нерадивыми автомобилистами, вывозят ежедневно. Максим Долбнин, МБУ «Содержание городских территорий».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в понедельник специалисты СГТ навели порядок на улицах Выселковой, Луговой и Гульбиновича. Здесь убрали оставшиеся после демонтажа незаконных объектов мусорные завалы, а с улицы Яблочкова также вывезли старые автомобильные шины.

Специалисты предприятия «Зеленый Владивосток» в свою очередь приводят в порядок скверы и парки, высаживают цветы и кустарники, делают санитарную и аварийную обрезку деревьев, при необходимости привлекая арбористов для высотных работ в труднодоступных местах

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