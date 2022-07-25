Структуры опального олигарха-украинца в Приморье оставят без квот на морепродукты

Империя Дремлюги специализируется на добыче рыбы и морепродуктов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморские компании, которые так или иначе связаны с опальным бизнесменом Дмитрием Дремлюгой, лишатся квот на краба решением московского суда. На структуры, ведущие к бизнесмену, пожаловалась Генеральная прокуратура РФ: их хотят отрезать от квот. Речь о рыбообрабатывающих предприятиях, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

В мае 2021 года ООО «Зарубинская база флота», которая косвенно принадлежит гражданину Украины, стала банкротом – «рукой» бизнесмена у компании огромный долг перед приморским «Дальзаводом» в размере более чем 4 миллиона рублей. Сам владелец сбежал из России в 2012 году, «прихватив» с собой в турне федерального розыска несколько уголовных дел. Без квот на вылов водных ресурсов Зарубинская база осталась еще в 2018 году.

Прошлой весной база попыталась оспорить иностранный контроль над организацией. В итоге с этим не согласилась Генеральная прокуратура РФ, попросив в жалобе перестать заключать контракты о доле квот с приморскими компаниями: ООО «Зарубинская база флота», ООО «Тайфун», ООО «Атлантика», ООО «Краб ДВ», ООО «Инсайт», АО ХК «Дальморепродукт», ООО «Хасанрыба». Еще нескольким организациям хотели запретить перерегистрировать юридические лица. Эти компании – продолжение бизнес-империи Дремлюги, занимающейся добычей краба. Но пока квот лишена только база.

20 июля 2022 года, рассмотрев жалобу, Арбитражный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Впрочем, есть вероятность, что орган поменяет мнение. Генпрокуратура уверенно давит на империю украинца.

Дремлюга получил гражданство от Ельцина еще в 1999 году – немногим позже УФАС признала, что от этого он не перестал быть гражданином Украины. Уехав из Приморья в США в 2012 году, предприниматель оставил за собой контроль своих структур.

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