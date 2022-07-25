В Приморье ДРСК реализует мероприятия ремонтной программы

Фото: предоставлено ДРСК

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают выполнение плановых мероприятий ремонтной программы, касающихся подготовки энергообъектов филиала к осенне-зимнему периоду. Работы выполняются согласно графику.

На сегодняшний день энергетики филиала выполнили ремонт воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ общей протяжённостью более 570 км, расчистили около 900 га просек воздушных линий, произвели замену повреждённых изоляторов в количестве 1723 штук, заменили 695 опор и 3 км. грозозащитного троса, выполнили ремонт выключателей 35-110 кВ – 49 шт и 6-10 кВ - 122 шт.

Часть из запланированных мероприятий ремонтной компании приморского филиала ДРСК проводится в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК). Цель программы — повышение надежности электроснабжения потребителей, обновление объектов сетевой инфраструктуры и их максимальная защита от воздействий неблагоприятных погодных условий.

В рамках ремонтной программы специалисты компании осуществляют чистку просек, производят замену опор линий электропередачи, занимаются плановым ремонтом силовых трансформаторов и другого электротехнического оборудования. Основной целью годовых ремонтных программ является содержание объектов электросетевого хозяйства в надлежащем техническом состоянии, что позволяет минимизировать риск развития аварийных ситуаций.

ДРСК напоминает жителям Приморья, что проведение ряда технических мероприятий ремонтной программы невозможно без временного отключения электроснабжения потребителей. По возможности, энергетики ДРСК переводят потребителей на резервные источники питания, однако, если сделать этого по каким-либо техническим причинам не представляется возможным, компания заблаговременно информирует потребителей о плановых ограничениях электроснабжения.

Информацию о плановых отключениях можно увидеть на сайте компании.

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