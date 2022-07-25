Приморцы проводят дождливое лето на дачах, турбазах и в Санкт-Петербурге

В Приморье прошел сезон дождей, жители выбрали другие места для отдыха. Фото: Александр БОЙКО

В первый летний месяц 2022 года приморцы предпочли дождливому лету курорты и северную столицу – к таким выводам пришли аналитики. Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июне количество покупок в турагентствах выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличились продажи билетов на пригородные электрички и авиабилетов по новым прямым маршрутам в Санкт-Петербург и Сочи.

Туристический сезон 2022 года стал сложным не только в выборе направлений из-за закрытия авиасообщения со многим странами, но и из-за проблем с оплатой с карт платежных систем Visa и Mastercard, а также недоступности ряда иностранных сервисов путешествий. Трудности при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц привели к росту обращений в туристические агентства Приморья, в которых количество транзакций в июне 2022 года увеличилось на 55%, а средний чек – на 43% по сравнению с июнем 2021 года.

Часть приморцев отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички на 24%. Средний чек остался на уровне прошлого года.

Популярные базы отдыха в Приморском крае в преддверии пика туристического сезона, который в регионе традиционно приходится на вторую половину лета, полностью заполнены. Несмотря на бесконечные дожди и повсеместный ремонт дорог, затрудняющий проезд к местам отдыха, найти свободный номер или домик на базе практически невозможно. При этом, стоимость проживания на турбазах осталась на уровне лета 2021 года, а питание подорожало на 15%.

Также приморцы продолжают летать на отдых в другие регионы и заграницу, выбирая доступные направления. Летом 2022 года запущены прямые рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург и Сочи, которые сразу оказались востребованными у туристов. Количество покупок авиабилетов выросло на 35%, а средний чек в июне 2022 года вырос на 6%. При этом, приморцы хотят получать больше впечатлений от своих путешествий. Об этом говорит двукратный рост покупок билетов на различные туристические достопримечательности и представления: музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни.

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