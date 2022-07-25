Газопровод во Врангеле в Приморье сдадут к марту 2023 года

Укладка газовода. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Специалисты определили процент укладки газопровода в поселок Врангель в Приморье. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, сдать сооружение планируют к марту 2023 года.

Объект в будущем должен провести газ в Находку, что поможет газифицировать коммунальную инфраструктуру города и частный сектор. Как рассказали министерстве энергетики и газоснабжения, строительство идет по графику, сварено в нитку 76 из 97 километров газопровода. Готово 78,5% процентов труб, более половины уже уложено.

Как писала «КП», по обещаниям властей, проект должен улучшить экологическую ситуацию в Находке и позволит экономить муниципалитету 600 миллионов рублей ежегодно. В городе две газовые котельные заменяют 11 мазутных и угольных.

Газификация Приморья – задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным. До 2023 года необходимо обеспечить газом 72,5 тысячи домовладений – от срока пока отстает лишь часть работ.

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