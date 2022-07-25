Во Владивостоке состоится концерт в честь Владимира Высоцкого

Фото: пресс-служба мэрии

Во Владивостоке состоится концерт барда и поэта, знакового как для всей России, так и для дальневосточной столицы. 25 июля в 18:00 в Театральном сквере на Светланской, 49, фанаты исполнят авторские песни в память о Владимире Высоцком. Об этом сообщили в мэрии.

Сегодня любой желающий может прийти и послушать песни и стихи Высоцкого от приморских бардов и поэтов. Организатором выступил фонд поддержки авторских песен «Приморские студенты». При желании можно взять с собой гитару и вместе со всеми исполнить любимые песни автора.

Место встречи фанатов изменить нельзя – по традиции, это памятник Владимиру Семеновичу на улице Петра Великого, 3. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, в этом году исполняется 51 год визиту Высоцкого во Владивосток. Годом ранее «КП» вспоминала маршрут великого автора по приморской столице.

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