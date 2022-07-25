В бюджет Владивостока не поступило 36,7 миллиона рублей от субъектов бизнеса

На заседание пригласили бизнесменов. Фото: Администрация Владивостока

36,7 миллионов рублей недополучил бюджет Владивостока в 2022 году от бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения. При этом общая брешь в казне составила 300 миллионов рублей. Вопросы урегулирования недоимок в столице Дальнего Востока обсудили представители городского Управления финансов, налоговой службы, пенсионного фонда, прокуратуры и предприниматели.

По словам первого заместителя главы администрации Владивостока Сергея Дмитриенко, комиссия позволяет дебиторам объяснить причину возникновения долга. Затем специалисты точечно дают рекомендации и консультируют налогоплательщиков, как лучше поступить в той или иной ситуации. Для этого на заседание пригласили бизнесменов, чьи дела уже попали под первичные ограничения.

– Стоит отметить, что неуплата налогов неблагоприятно влияет на финансирование и реализацию проектов по ремонту и реконструкции социальной инфраструктуры, коммунальных и дорожных сетей, а также других объектов. Поэтому мы призываем предпринимателей следить за своевременностью своих налоговых обязательств и в случае проблем обращаться в профильные ведомства, – отметил Сергей Дмитриенко.

По состоянию на 1 июля текущего года во Владивостоке 227 предприятий имеют задолженности не менее 100 тысяч рублей каждое. Подробный список приведен на сайте администрации города в разделе «Местное налогообложение».

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