В центре Владивостока обновляют старую лестницу

Ремонт завершат к сентябрю. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается реконструкция лестницы в районе центральной площади города. Новое сооружение свяжет проход от Корабельной набережной до Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Как рассказали в Дирекции общественных пространств Владивостока, на данный момент строители возводят подпорную стену на участке. Возле нее и появится новая лестница, причем в непривычном ранее месте. К слову, изменится не только расположение перехода, но и вид лестничного марта – конструкцию сделают прямоугольной, выполненной в классической форме.

Специалисты уточняют, что строительно-монтажные идут в соответствии с графиком. Ремонт завершат к сентябрю. Все это время проход на Корабельную набережную от Спасо-Преображенского кафедрального собора закрыт. В качестве альтернативного варианта, пешеходам предлагают воспользоваться лестницей с противоположной стороны площади – около парковки правительства края.

В дальнейшем администрация приморской столицы планирует заняться ремонтом дороги на Корабельной набережной.

Отметим, что на прошлой неделе стало известно, что подрядные организации приступили к большому ремонту старых лестниц, которые пришли в негодность. Так, по заказу администрации Владивостока, свежие марши и ограждения будут установлены по 16 адресам.

Уже сегодня в городе завершается реконструкция и покраска надземных пешеходных переходов в районе остановок «Луговая», «Академическая», «Седанка», на улице Некрасовской, 74, и проспекте 100-летия Владивостока, 28г. В том числе обновлен переход возле школы № 22.

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