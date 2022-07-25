«Удобное расположение, красивое оформление, новый формат»: во Владивостоке появился центр уличного футбола «Динамо»

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Как известно, 16 июля в России начался футбольный сезон Второй Лиги, в том числе, первый матч ФНЛ-2 прошел и во Владивостоке. Но на этом новости футбола в регионе не заканчиваются, ведь теперь как новички, так и профессиональные спортсмены могут попробовать себя в игре на новой площадке. На минувших выходных 23 июля Губернатор Приморья Олег Кожемяко открыл центр уличного футбола «Динамо» на праздничной церемонии.

Накануне центр уже посетили почетные гости, среди которых министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов, член Президиума Профсоюза спортивного общества «Динамо», начальник УФСБ по Приморскому краю Денис Симонов, врио начальника УМВД по Приморскому краю Эдуард Хавабу, глава Владивостока Константин Шестаков и управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер.

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Губернатор выступил с поздравительной речью на торжестве:

– Сегодня происходит радостное событие – мы открываем новые спортивные площадки в самом центре Владивостока на стадионе «Динамо». Уличный футбол – новый формат, и возможность поиграть в него, безусловно, станет мотивацией для всех тех ребят, которые любят активный образ жизни, хотят заниматься спортом и поддерживать хорошую форму.

Он возлагает большие надежды на молодежь Владивостока:

– В скором времени здесь будут заниматься сотни ребят. Надеюсь, они вырастут прекрасными футболистами, будут играть и защищать честь нашего края на соревнованиях.

Во время торжества Олег Кожемяко вручил благодарственное письмо главному спонсору создания новых спортплощадок – генеральному директору Группы компаний «Востокцемент» Владимиру Пушкареву, помимо этого Губернатор также выразил благодарность членам совета директоров «Динамо», которые за два года немало сделали для развития массового футбола.

Завершилось торжество матчем микс-составов футбольного клуба «Динамо-Владивосток» и владивостокского филиала Футбольной академии им. Льва Яшина.

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